ANP Pierre Bokma speelt hoofdrol in korte film

AMSTERDAM - Pierre Bokma speelt de hoofdrol in de Nederlands-Franse korte film De Blauwe Maagd. Actrice Sytske van der Ster wordt zijn tegenspeelster. Dit maakten de producenten van de film donderdag bekend.

Door ANP - 9-3-2017, 15:26 (Update 9-3-2017, 15:26)

De opnames beginnen dit voorjaar in het middeleeuwse Franse dorpje Montbrun-les-Bains. De Blauwe Maagd is een onafhankelijk gefinancierd filmdrama met een zwartkomisch randje. De film speelt zich af in de jaren zestig.

Pierre Bokma speelt Thomas, een puissant rijke zakenman uit Nederland. Als zijn beeldschone jonge vrouw Nathalie (Sytske van der Ster) gekidnapt wordt op een romantische vakantie in Zuid-Frankrijk, probeert hij haar terug te kopen met zijn fortuin. Maar daardoor raakt hij verwikkeld in een eeuwenoude vete.

De regisseur is Tim Klok, die eerder naam maakte met de Kamp Vught-jeugdfilm Wie helpt mij nu nog. De Franssprekende personages worden gespeeld door onder anderen Tatiana Chiline, die haar debuut maakte in 2012 in To The Wonder van Terrence Malick, en het Frans-Amerikaanse jonge filmtalent Léonard Barkley.