Zwolle wil Broederliefde toch op 5 mei

ANP Zwolle wil Broederliefde toch op 5 mei

ZWOLLE - Broederliefde blijft welkom op het Bevrijdingsfestival in Zwolle, ook nu de Rotterdamse hiphopformatie niet langer Ambassadeur van de Vrijheid is. Dit zegt Niek van der Sprong, de organisator van het Bevrijdingsfestival Overijssel, tegen Radio 538.

Door ANP - 9-3-2017, 15:11 (Update 9-3-2017, 15:11)

De Zwolse organisator noemt het jammer dat het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft besloten om Broederliefde het ambassadeurschap af te nemen wegens een filmpje waarin rapper Emms antisemitische leuzen roept.

"We zijn nog in gesprek met comité en het management van Broederliefde en de andere festivals waar ze zouden optreden. Het comité heeft aangegeven dat de titel ambassadeur wegvalt, maar dat de optredens op zich niet in de weg staan. We zijn nu in gesprek om de optredens toch door te laten gaan. Die intentie hebben wij in ieder geval wel. Daar wordt nu driftig overleg over gepleegd."

Helikopter

Broederliefde zou op 5 mei met een helikopter van Defensie worden gebracht naar de Bevrijdingsfestivals van Overijssel, Flevoland, Utrecht, Drenthe en Gelderland. In Zwolle stond Broederliefde gepland als openingsact. Niek van der Sprong: ''De helikopter valt nu natuurlijk weg, dus ze moeten op een andere manier het land door. Dat zijn we nu aan het onderzoeken. We vinden dat Broederliefde nog steeds een waardevolle bijdrage aan het festival kan leveren."

Van der Sprong zegt het besluit van het Nationaal Comité te begrijpen, maar plaatst er wel een kanttekening bij. ''Ik zou het zelf niet gedaan hebben. Ik zou juist het verhaal van Broederliefde gebruiken om in deze tijd te laten zien dat je van mening kan veranderen. Een documentaire laat zien dat hun kennis van Auschwitz heel beperkt was. Juist in deze documentaire zie je dat veranderen."