Golden Earring en Racoon naar Zwarte Cross

LICHTENVOORDE - De Haagse band Golden Earring speelt dit jaar op het Zwarte Cross Festival. Ook Racoon is in juli van de partij op het festival in Lichtenvoorde. De organisatie kondigde de nieuwe acts donderdag aan.

Door ANP - 9-3-2017, 14:52 (Update 9-3-2017, 14:52)

In totaal treden er 13, 14, 15 en 16 juli meer dan 250 bands en ruim achthonderd theaterartiesten op, naast de verschillende stuntteams en het programma op en langs de crossbaan. Eerder werd al bekend dat onder anderen Kenny B, Rowwen Hèze, Wolfmother en Dan Baird and Homemade Sin op een van de 31 podia staan. Drievoudig wereldkampioen motorcross Jeffrey Herlings zal starten op de crosswedstrijd.

Vorig jaar verkocht de twintigste Zwarte Cross volledig uit en kwamen er 220.000 mensen naar het evenement.