Sterren herdenken Guus Verstraete

AMSTERDAM - Met een eerbetoon in het DeLaMar Theater in Amsterdam werd donderdag afscheid genomen van televisieregisseur Guus Verstraete. De man van artieste Simone Kleinsma overleed afgelopen vrijdag op 69-jarige leeftijd.

Door ANP - 9-3-2017, 13:49 (Update 9-3-2017, 13:49)

Een groot aantal bekende vakgenoten woonde de herdenkingsplechtigheid bij, onder wie actrice Doris Baaten, Cornald Maas en Eric van Tijn, Jamai Loman, Marjolijn Touw, Albert Verlinde en Ron Brandsteder. Binnen in het theater stond de kist, omringd door rouwboeketten die bij het theater waren bezorgd.

Andere BN'ers die de laatste eer kwamen betonen aan Guus Verstraete waren Barry Stevens, Serge-Henri Valcke, Willeke Alberti, Martine Bijl en haar man Berend Boudewijn, Chantal Janzen, Bruni Heinke, Jeroen Krabbé, Koos Postema, Oger Lusink, Louis van Gaal, Caroline Tensen, Leco van Zadelhoff, John van den Heuvel, Stanley Burleson en Hanneke Groenteman.

Na de bijeenkomst in het DeLaMar Theater heeft de uitvaart plaats in het bijzijn van alleen familie en intieme vrienden. De familie had al eerder gevraagd de privacy van de nabestaanden te respecteren.

Shows

Verstraete bezorgde hele scharen plezierige avonden door vooral grote tv-shows, vaak geproduceerd door Joop van den Ende. Zo was hij verantwoordelijk voor 'Wedden, dat..?', de Surpriseshow, de Soundmixshow, 'Laat de Leeuw', en 'Ron's Honeymoon Quiz'. 'Wedden Dat..?' won in 1986 de Televizier-Ring.

Ook maakte hij shows met de Mounties, Corrie Brokken, Rudi Carrell, André van Duin en Paul de Leeuw. Het programma 'Papaul' won in 2004 de Zilveren Nipkowschijf.

Verstraete was volgens Van den Ende en Van Duin de beste regisseur voor het grote amusement en voor shows van komieken, niet om de mooie beelden, maar omdat hij altijd de essentie wist te vangen. Ook bij improvisaties miste hij niets.