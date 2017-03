Acteur The A-Team komt naar Dutch Comic Con

UTRECHT - De Amerikaanse acteur Dirk Benedict, die in The A-Team de aantrekkelijke regelneef Face speelde, is te gast op de aankomende editie van Dutch Comic Con. Fans kunnen hem op 25 en 26 maart ontmoeten in de Jaarbeurs in Utrecht.

Door ANP - 9-3-2017, 13:26 (Update 9-3-2017, 13:26)

Dirk Benedict (72) begon zijn carrière in 1972 en speelde sindsdien verschillende kleine rollen in series als Hawaii Five-O en Charlie’s Angels. Zijn eerste grote rol was in de Amerikaanse serie Chopper One. Hij speelde vervolgens in de sciencefictionserie Battlestar Galactica de roekeloze piloot Starbucks.

Dirk Benedict brak pas echt door met zijn rol in The A-Team. Daarin was hij jarenlang te zien als womanizer Templeton Peck, alias Face. Hij speelde deze rol van 1982 tot 1986.