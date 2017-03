André Hazes wil stoppen met Rad van fortuin

AMSTERDAM - André Hazes wil stoppen met de presentatie van het spelprogramma Rad van fortuin. André ambieert geen nieuw seizoen, vertelde hij donderdag in de ochtendshow met Lars van 100%NL.

Op de vraag of zijn tv-carrière daarmee ten einde is, antwoordde André: "Ik wil wel dingen blijven doen maar dan op muziekgebied”. Naar eigen zeggen is hij daarover al in gesprek met John de Mol.

Een plek in Idols is niet aan André besteed. “Dat doe ik niet, maar Holland zingt vind ik wel een heel tof programma”, zegt Hazes. “Qua kijkers heeft dat het wel prima gedaan. Alleen is het misschien wel tijd voor vernieuwing.”

Rad van fortuin maakte in augustus een comeback op de Nederlandse televisie. SBS6 blies de spelshow nieuw leven in. Afgelopen vrijdag eindigde het eerste seizoen bij SBS6, maar volgens een woordvoerder van de zender heeft André al een hele nieuwe reeks opgenomen die klaarligt. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe reeks wordt uitgezonden.

"De uitspraken van André Hazes jr. bevatten zijn mening'', laat SBS6 in een reactie weten. ''Op dit moment is er een pauze in het seizoen van Rad van fortuin. Daarna keert Rad van fortuin weer terug, met André Hazes jr. als presentator. Deze uitzendingen zijn reeds opgenomen. Of en wanneer het daarna terugkomt en met wie communiceren we op een later moment, wanneer daar meer over bekend is."