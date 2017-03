Steve Angello naar festival WiSH Outdoor

BEEK EN DONK - Na een afwezigheid van meer dan een jaar staat Steve Angello op 1 juli weer op Nederlandse bodem voor een optreden op WiSH Outdoor. De Zweeds-Griekse dj, die beroemd werd met de act Swedish House Mafia, is een van de hoofdacts op het muziekfestival.

Door ANP - 9-3-2017, 10:41 (Update 9-3-2017, 10:41)

Andere namen op het affiche van WiSH zijn onder meer De jeugd van tegenwoordig, Broederliefde, Ummet Ozcan en Kraantje Pappie. De line-up wordt de komende weken nog aangevuld.

De Nederlandse editie van WiSH Outdoor vindt plaats op 30 juni, 1 juli en 2 juli in Beek en Donk in Noord-Brabant.