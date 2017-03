Nicole Kidman vertelt reden van raar applaus

ANP Nicole Kidman vertelt reden van raar applaus

LOS ANGELES - Nicole Kidman heeft eindelijk een verklaring gegeven voor haar opvallende manier van applaudisseren tijdens de Oscaruitreiking. Ze wilde de geleende sieraden die ze droeg niet beschadigen, beaamde ze op de Australische radio. Daarom boog ze haar vingers zo ver mogelijk naar buiten tijdens het klappen, wat haar veel reacties op sociale media opleverde.

Door ANP - 9-3-2017, 10:17 (Update 9-3-2017, 10:17)

''Het was erg moeilijk klappen, want ik droeg een enorme ring die niet van mij was, maar wel beeldschoon. Ik was doodsbang de ring te beschadigen'', vertelt de Australische actrice. Filmpjes van een applaudisserende Lion-actrice gingen viraal.

''Het was erg onpraktisch. Ik wilde graag klappen, want als je niet meedoet met het applaus is het erger. Dan zullen mensen zich afvragen 'goh, waarom applaudisseert Nicole niet?'".

Nicole Kidman was genomineerd voor een Oscar in de categorie beste vrouwelijke bijrol voor haar rol in Lion, maar de filmprijs ging naar actrice Viola Davis voor haar vertolking in Fences.