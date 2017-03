HAFF opent met vier wereldpremières

ANP HAFF opent met vier wereldpremières

UTRECHT - Het Holland Animation Film Festival opent op woensdagavond 22 maart met vier wereldpremières in CineMec in Utrecht. Dit maakte de festivalorganisatie donderdag bekend.

Door ANP - 9-3-2017, 9:40 (Update 9-3-2017, 9:40)

De animatiefilms die de wereldpremière in Utrecht beleven zijn Oasis uit Letland en My mamma is bossies van de Zuid-Afrikaanse Naomi van Niekerk, een melancholische muziekfilm in zwart-wit met zand en silhouetten.

De overige wereldpremières zijn Strange Fish van de Amerikaanse filmmaker Steven Subotnick en Lindy Pop van de Brit Stuart Pound, een experimentele muziek- en dansfilm met originele beelden van de International Lindy Hop Competition in Washington.

De twintigste editie van het Holland Animation Film Festival duurt tot en met 26 maart.