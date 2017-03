Verkiezingsshow SBS6 in schaduw van voetbal

ANP Verkiezingsshow SBS6 in schaduw van voetbal

AMSTERDAM - De avondvullende verkiezingsshow Stem van Nederland die SBS6 woensdagavond uitzond is door slechts 275.000 kijkers gadegeslagen. Dat is niet genoeg voor een plek in de lijst van 25 best bekeken programma's van Stichting KijkOnderzoek.

Door ANP - 9-3-2017, 8:44 (Update 9-3-2017, 8:44)

Met 2.540.000 kijkers wist het NOS Journaal woensdagavond het grootste publiek aan zich te binden. De Champions League-wedstrijd FC Barcelona tegen Paris Saint-Germain, die te zien was op Veronica, prijkt op de tweede plaats van de Dag Top 25. Ruim 1,4 miljoen kijkers zagen Barça in eigen huis winnen met 6-1.

In Stem van Nederland probeerden vijf SBS6-sterren bruggen te bouwen tussen de burgers en de politiek. Zo interviewde Patty Brard onder anderen minister-president Mark Rutte (VVD) over de gezondheidszorg. Rob Geus slaagde erin Geert Wilders te interviewen. Ook Lucille Werner, André van der Toorn en Kees Tol interviewden de lijsttrekkers van de politieke partijen.

Donderdagavond gooit SBS6 het over een andere boeg. Dan is de eerste aflevering te zien van Ninja Warrior. Deelnemers moeten als ware 'ninja's' een ingewikkeld hindernisparcours afleggen. Internationaal zijn nog slechts tien deelnemers er in geslaagd de baan volledig af te maken. Jack van Gelder levert het commentaar.