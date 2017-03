Nielson voelt minder druk

DORDRECHT - Nielson voelt zich ontspannen in de aanloop naar zijn concert in AFAS Live. Dit in tegenstelling tot vorig jaar, toen de singer-songwriter voor het eerst in de toenmalige HMH stond.

"Vorig jaar liepen de voorbereidingen langer door, was ik op de dag zelf veel te vroeg aanwezig, zodat ik me 's avonds afvroeg: ga ik dat in conditioneel opzicht wel halen? Nu ben ik veel relaxter. Muzikaal zijn we er klaar voor. Donderdag en vrijdag is er totale lockdown voor mij. Luister ik naar de opnames. Spaar ik m'n stem en drink ik groene thee", zegt Nielson in het AD.

Het concept van zijn optreden is hetzelfde als vorig jaar. De zanger begint met Nederlandstalige covers van bekende hits van onder meer Justin Bieber, The Weeknd, The Chainsmokers en N.E.R.D., vervolgens komen zijn eigen nummers aan bod. Na het concert volgt een afterparty voor een select gezelschap. "Eigenlijk speel ik mijn eigen voorprogramma met die covers. Ik vertaal Engelstalige hits die we hier op de radio klakkeloos overnemen. Daarmee wil ik laten zien dat Nederlandstalige muziek net zo cool is. Vorig jaar merkte ik dat de mensen de liedjes al heel snel meezongen", verklaart Nielson.

Aan ambitie ontbreekt het niet bij de zanger. "Pinkpop is een groot verlangen. Ik geloof er heilig in, dat ik daar een vette show neer kan zetten. Als Guus Meeuwis er gaat optreden, dan hoop ik ook op een kans. Maar het is niet aan mij. Ik blijf de vetste muziek maken en hoop op een dag - dat kan ook over tien jaar zijn - dat Pinkpop belt."