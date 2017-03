John Williams: nog steeds boost van klusshow

ANP

AMSTERDAM - John Williams moet na opnamen voor Help, mijn man is klusser! altijd even bijkomen. Toch blijft het voor de presentator de moeite waard het programma, dat donderdag alweer aan het elfde seizoen begint, te maken. “Als je naar huis rijdt met het gevoel dat je de mensen en vooral hun kinderen echt geholpen hebt, geeft dat een enorme boost.”

Door ANP - 9-3-2017, 7:07 (Update 9-3-2017, 7:07)

De elfde reeks Help, mijn man is klusser!, vanaf donderdagavond te zien op RTL 4, was voor John “bijzonder heftig”. “We hebben veel eerste keren. Zo is het de eerste keer dat een stel uit elkaar gaat, uiteindelijk kwamen ze allebei tot de conclusie dat het beter was hier te stoppen. Uit elkaar om een verbouwing, hoe heftig is dat?” John baalt nog steeds van de breuk. “Ik ben bijna op m’n knieën gegaan, maar het is gewoon niet gelukt.”

Ook de eerste aflevering is volgens John al heftig. “Dit stel heeft een huis in een dikke villawijk, maar woont al jaren met hun twee kinderen in een koude garage. De kinderen worden gewassen in een speciekuip, de wc wordt doorgespoeld met emmers. Ongelofelijk dat dit voorkomt.”

Kick

Dat Help, mijn man is klusser! steeds heftiger wordt, is ook wel een beetje de schuld van de makers. “De klussen worden steeds groter, we willen steeds meer. Tien jaar geleden begonnen we met een wc’tje, nu pakken we hele badkamers, keukens en woonkamers aan.” Terug naar de tijd van alleen een toilet verbouwen wil John niet. “Het is echt een kick om in een paar dagen tijd meer aan te pakken in een huis, om iets af te leveren met alles erop en eraan.”

Zelf heeft John dankzij Help, mijn man is klusser! meer zicht gekregen op karweitjes, maar zelf een kluswoning kopen is niets voor hem. “Ik weet wat er gedaan moet worden, ik heb er meer kijk op gekregen, maar begin er echt niet aan. Je moet weten wat je wel en niet kan.”