ANP Freek Bartels in nieuwe musical A New Brain

AMSTERDAM - Acteurs Freek Bartels en Lone van Roosendaal zijn deze zomer te zien in de musical A New Brain. De voorstelling is half juli twee weken te zien in de Scheepsbouwloods van de NDSM-werf in Amsterdam.Dat heeft de stichting De Kernploeg donderdag bekendgemaakt. Het nieuwe platform wil voortaan iedere zomer een eigen, intieme versie van een niet of nauwelijks in Nederland gespeelde Amerikaanse musical te brengen. Andere rollen zijn er voor Jonathan Demoor, Dennis Willekens, Eva Poppink en Christanne de Bruijn.

Door ANP - 9-3-2017, 6:30 (Update 9-3-2017, 6:30)

A New Brain vertelt het tragikomische verhaal van componist Gordon Schwinn (Bartels) die door een plotselinge hersenaandoening acuut geopereerd moet worden. Daarvoor moet niet alleen zijn schedel open, maar ook zijn geest: kiest hij aan de vooravond van de operatie voor zijn dierbaren of grijpt hij dat moment aan om dat ene briljante nummer te schrijven waarmee hij, mocht de operatie niet slagen, het ‘eeuwige leven’ krijgt?

De cast wordt begeleid door een live-band. De muziek en liedteksten zijn van Wiliam Finn, die eerder een Tony Award won voor zijn voorstelling Falsettos. Hij schreef het scenario met James Lapine (Into the Woods). De regie van de Nederlandse versie is in handen van Benno Hoogveld.