Thomas Acda spreekt March of Penguins 2 in

AMSTERDAM - Thomas Acda verzorgt de voice-over van de Nederlands gesproken versie van de documentaire March of the Penguins 2. Dat heeft distributeur September Film donderdag bekendgemaakt. Acda volgt hiermee Urbanus op, die de voice-over van de Nederlandse versie van het eerste deel voor zijn rekening nam.

9-3-2017, 6:30 (Update 9-3-2017, 6:30)

“Ik vind natuurfilms nog veel mooier en leuker dan normale films”, aldus Acda. “Als kind wilde ik Jacques Cousteau worden. Ik denk dat het inspreken van een natuurfilm het hoogst haalbare is voor mij om deze droom te vervullen.”

De eerste March of the Penguins-film uit 2006 was een groot succes. De Franse regisseur Luc Jacquet filmde negen maanden lang het paringsritueel van een kudde keizerpinguïns en serveerde het resultaat als een dramatische liefdesgeschiedenis waarin de paartjes proberen te overleven in temperaturen van min zestig graden. March of the Penguins werd bekroond met een Oscar en ontpopte zich tot de commercieel meest succesvolle documentaire ooit.

Voor het tweede deel keerde regisseur Jacquet terug naar Antarctica en voert de kijker met behulp van drones en onderwatercamera’s mee naar de meest onherbergzame plekken van het continent. Ditmaal volgen we een jonge pinguïn die op het punt staat zijn eerste grote reis te maken, vol gevaar en obstakels.

March of the Penguins 2 draait vanaf 20 april in de Nederlandse bioscopen.