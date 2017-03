Sterren tekenen manifest voor vrouwenrechten

LOS ANGELES - Een flink aantal Hollywoodsterren heeft een open brief ondertekend waarin de noodzaak van gendergelijkheid wordt onderstreept. De brief werd woensdag op Internationale Vrouwendag gepubliceerd.

Door ANP - 9-3-2017, 5:27 (Update 9-3-2017, 5:27)

Onder meer Madonna, Julia Roberts, John Legend en Jada Pinkett-Smith zetten hun naam onder het schrijven. De brief is een initiatief van Chime for Change, de campagne van Beyoncé en Salma Hayek, die ook ondertekenden. De publicatie stelt dat het goede werk van een vorige generatie feministen op dit moment teniet gedaan dreigt te worden. "Recentelijk beleid en benoemingen in de Verenigde Staten zetten het lands positie als wereldwijde leider en positief rolmodel inzake mensenrechten op het spel".

De ondertekenaars roepen het publiek met een link naar de projecten van Global Citizen op om zich te laten horen. "We vechten voor onze toekomst. Want niemand kan vooruitgang boeken als de helft van ons wordt tegengehouden."

Op social media stonden veel sterren stil bij Internationale Vrouwendag. Onder meer Kerry Washington en Jamie Alexander deelden foto's waarop ze in een rode outfit te zien waren. Danny DeVito en Mark Ruffalo poseerden in een Planned Parenthood-shirt en Emma Watson deelde op Twitter de mededeling dat ze overal in New York boeken had verstopt van haar feministische leeslijst Our Shared Shelf.