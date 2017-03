Cast The Godfather bij elkaar voor jubileum

NEW YORK - Voor een vertoning ter ere van het 45-jarige jubileum van The Godfather, komt de cast van de legendarische film voor één keer bij elkaar.

Door ANP - 9-3-2017, 4:30 (Update 9-3-2017, 4:30)

Al Pacino, Robert De Niro, James Caan, Robert Duvall, Diane Keaton en regisseur Francis Ford Coppola zijn op 29 april aanwezig op de slotavond van het Tribeca Filmfestival in New York, waar de eerste twee Godfathers worden vertoond. Vooraf is er een panel waar de castleden en Coppola vragen over de films beantwoorden.

The Godfather kwam in maart 1972 uit en wordt gezien als een van de invloedrijkste films in de geschiedenis van Hollywood. In 1990 werd The Godfather opgenomen in het Amerikaanse nationale filmarchief, vanwege de "culturele, historische en esthetische significantie" van de film.