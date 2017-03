Olsen-tweeling schikt met stagiaires

ANP Olsen-tweeling schikt met stagiaires

NEW YORK - Na een jarenlange strijd hebben Mary-Kate en Ashley een schikking getroffen met een groot aantal voormalige stagiaires van hun modelabel The Row.

Door ANP - 9-3-2017, 4:18 (Update 9-3-2017, 4:18)

Een van de studenten begon in 2015 een zaak tegen de tweeling, omdat hun bedrijf geen vergoeding toekende aan de stagiaires en hen ook niet hielp studiepunten te krijgen voor hun inzet bij het modemerk. Ook zouden de werkomstandigheden bar slecht zijn geweest: stagiaires moesten zeker 50 uur per week werken, werden slecht behandeld door hun leidinggevenden en kregen een werkplek toebedeeld die "ondraaglijk heet" was.

Uiteindelijk sloten 184 andere stagiaires zich aan bij de rechtszaak. The Row schikte volgens Perez Hilton met hen voor een totaalbedrag van 140.000 dollar, zo'n 530 dollar per persoon. Een rechter moet nog akkoord gaan met die regeling, maar volgens een advocaat van de stagiaires zijn beide partijen akkoord.