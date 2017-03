Abrams en Spielberg maken vluchtelingenfilm

LOS ANGELES - Steven Spielberg en J.J. Abrams gaan het verhaal verfilmen van de Syrische vluchtelinge Doaa Al Zamel. De filmmakers kochten de rechten van het boek over de vrouw, dat de woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR schreef. Dat meldt The Wrap.

In A Hope More Powerful Than The Sea beschrijft Melissa Fleming de barre reis van Doaa (19), die samen met haar man in Zweden een nieuw leven wil opbouwen. Ze lijden schipbreuk, wat fataal blijkt voor haar echtgenoot. Uiteindelijk dobbert Doaa dagenlang op zee, met in haar armen twee baby's van families die de overtocht niet gered hebben.

Spielberg en Abrams financieren het project gezamenlijk. Het is niet bekend of één van hen de film ook zal regisseren.