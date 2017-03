Diddy komt met docu naar filmfestival Tribeca

NEW YORK - Documentaire Can't Stop, Won't Stop: The Bad Boy Story, over Diddy's platenlabel Bad Boy Entertainment, gaat in april in première op het Tribeca Filmfestival in New York. Dat maakte de rapper woensdag bekend.

De docu, geregisseerd door Daniel Kaufman, biedt een kijkje achter de schermen bij het label, en blikt terug op de twintigjarige geschiedenis van de onderneming. De film volgt Sean 'Diddy' Combs ook in de weken voorafgaand aan de jubileumconcerten die vorig jaar plaatsvonden.

Volgens het programmaboekje van het festival laat de film "rauwe en exclusieve" beelden zien, en schetst het een "complex portret van het mastermind van het label terwijl hij probeert zijn Bad Boy Family bij elkaar te brengen tijdens de drie weken durende repetities."