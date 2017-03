Weer nieuwe vlam voor Jennifer Lopez

MIAMI - Jennifer Lopez heeft enkele weken na de breuk met Drake alweer een nieuwe liefde gevonden. Volgens Us Weekly is er iets opgebloeid tussen de zangeres en oud-honkballer Alex Rodriguez.

Door ANP - 9-3-2017, 2:55 (Update 9-3-2017, 2:55)

De twee zouden veel tijd met elkaar doorbrengen. Ze werden onder meer samen gespot in Las Vegas, waar Jennifer geregeld is voor haar concertreeks All I Have. Volgens een insider is het kersverse stel er nog niet klaar voor hun liefde naar buiten te brengen, maar achter de schermen bij een van de optredens van J.Lo zouden ze geen geheim hebben gemaakt voor hun gevoelens voor elkaar.

Het is niet de eerste keer dat Alex, die tijdens zijn carrière de bijnaam A-Rod kreeg, een Hollywoodster aan de haak slaat. Eerder had hij relaties met Madonna, Kate Hudson en Cameron Diaz.