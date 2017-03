Sharon Osbourne geopereerd aan beknelde zenuw

ANP Sharon Osbourne geopereerd aan beknelde zenuw

LOS ANGELES - Sharon Osbourne is al ruim een week niet te zien in The Talk en dat valt op. Woensdag werd ze geopereerd, werd medegedeeld in de Amerikaanse talkshow. Sharon had veel last van een beknelde zenuw.

Door ANP - 8-3-2017, 22:28 (Update 8-3-2017, 22:28)

Die zorgde voor rugpijn, vertelde ze eerder al in The Talk. “Ik moet nog een week wachten. Als het dan nog niet is verbeterd, moet ik onder het mes.” De pijn werd de afgelopen dagen alleen maar erger. Woensdag volgde de operatie.

“Ze wordt nu geopereerd”, liet Sharons dochter Kelly weten. “Ze doet het heel goed. Iedereen bedankt voor alle liefde en steun. Geloof me, ze wordt weer helemaal de oude!”