Joost Prinsen als supporter in PSV-musical

AMSTERDAM - Joost Prinsen is in september te zien in de musical Geheimen van De Herdgang. De 74-jarige acteur neemt de rol van supporter voor zijn rekening in de PSV-musical van Frank Lammers, werd woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 8-3-2017, 20:28 (Update 8-3-2017, 20:28)

“Ik houd van theater”, zegt Joost, die in Vught ter wereld kwam. “En PSV zit in mijn hart. Om deze twee passies nu te mogen combineren in een stuk onder regie van de befaamde Frank Lammers is geweldig. De eerste schetsen van het script zien er veelbelovend uit!” Volgens Joost belooft Geheimen van De Herdgang “een memorabele voorstelling te worden die symbool staat voor onze clubliefde, boordevol humor en Brabants trots”.

Het musicalspektakel Geheimen van De Herdgang vindt op 1 en 2 september plaats in het Philips Stadion in Eindhoven. Het is een eerbetoon aan PSV-iconen Harrie van Kemenade en Harry van Raaij. Erik van Muiswinkel kruipt voor de voorstelling na jaren weer in de huid van Van Raaij.