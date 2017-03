Oliver Heldens duikt voor schonere oceaan

ANP Oliver Heldens duikt voor schonere oceaan

AMSTERDAM - Oliver Heldens is een flinke uitdaging aangegaan. De dj wil dit najaar een freedive van dertig tot veertig meter maken om zo aandacht te vragen voor de vervuiling van de oceanen. “Dus zonder zuurstof, maar met één ademteug lucht”, legde hij woensdag uit in RTL Boulevard.

Door ANP - 8-3-2017, 20:19 (Update 8-3-2017, 20:19)

Oliver is al volop aan het trainen voor zijn duik in oktober. Hij krijgt daarbij hulp van wereldrecordhoudster Nanja van den Broek, die naar een diepte van 130 meter dook. “Ik vind het ontzettend gaaf”, zegt ze over Oliver. “Hij wil heel graag, is heel gemotiveerd, neemt tips makkelijk aan en heeft er heel veel zin in. Ik heb niet elke dag een dj in het water, dus dat vind ik ook al helemaal te gek.”

De dj duikt niet zomaar naar beneden. “Als ik dan onder water ben, ga ik in een soort onderwaterhuis de eerste onderwater djshow ever geven.” Oliver wil met zijn actie en bijzondere show aandacht vragen voor al het plastic dat in de oceanen wordt gedumpt. “Voordat ik hiervoor werd benaderd wist ik er helemaal niks over. Ik vind het belangrijk dat mensen er meer over te weten komen en in actie komen. Maar ik vind het vooral ook heel erg leuk om dit te gaan doen, ik heb er zin in.”