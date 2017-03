Frits Wester huppelt weer rond

AMSTERDAM - Frits Wester huppelt na zijn ongelukje met een scootmobiel weer rond. De politiek verslaggever van RTL scheurde zaterdag zijn enkelbanden toen een vrouw per ongeluk over zijn voet reed.

Door ANP - 8-3-2017, 18:57 (Update 8-3-2017, 18:57)

“Ze wou een selfie met mij, ik ging ernaast staan en er was wat geklungel met de camera”, vertelde Frits woensdagavond in RTL Boulevard. “Wat ze nou precies deed weet ik niet, maar ze reed over m’n voet. Een paar uur later moest ik nog een keer op de foto, toen in het ziekenhuis. Daar bleek dat mijn enkelbanden gescheurd waren.”

Frits liep het afgelopen weekeinde op krukken, maar kan inmiddels weer zonder steun over straat. In Den Haag viel zijn blessure wel op. “Henk Krol heeft namens zijn hele achterban excuses aangeboden.”