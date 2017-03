Eva Mendes liever thuis dan op rode loper

LOS ANGELES - Eva Mendes is een echte huismus en zit liever thuis op de bank dan dat ze op de rode loper staat. Daarom vergezelde ze haar geliefde Ryan Gosling niet tijdens het awardseizoen. “Ik ben liever thuis met onze meiden”, zegt de actrice in een interview met Shape.

Door ANP - 8-3-2017, 18:29 (Update 8-3-2017, 18:29)

Eva vertelt het fitnessmagazine dat ze voordat ze moeder werd vaker het huis uitkwam. “Ik heb nu twee kinderen, twee meisjes, en voor ik hen kreeg ging ik veel vaker hardlopen. Ik was er echt dol op.”

Maar ook met de tweejarige Esmeralda en Amada van elf maanden krijgt Eva nog voldoende beweging. “Na de geboorte van mijn tweede dochter was het moeilijker om mijn oude figuur weer terug te krijgen. Maar het was niet zo moeilijk als ik dacht dat het zou zijn, want ik ren altijd achter de kinderen aan. Ik zit nooit stil, ik ben de hele dag in beweging.”