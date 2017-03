Ook in Nederland Deadpool-trailer voor Logan

ANP Ook in Nederland Deadpool-trailer voor Logan

AMSTERDAM - De eerste teasertrailer van het vervolg op Deadpool is vanaf donderdag ook in de Nederlandse bioscopen voor hitfilm Logan te zien. Dat heeft distributeur 20th Century Fox woensdag gemeld.

Door ANP - 8-3-2017, 16:55 (Update 8-3-2017, 16:55)

De trailer was de afgelopen week wel al in de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk te zien. Volgens een woordvoerder van Fox hebben al diverse fans bij bioscopen gevraagd of het korte filmpje van Deadpool ook in Nederland vertoond zou kunnen worden.

In de 'teaser', die onder meer de spot drijft met Superman, loopt de onconventionele held (gespeeld door Ryan Reynolds) over straat als hij een oude man overvallen ziet worden. Ook geestelijk vader Stan Lee heeft een klein rolletje in de trailer. Het duurt overigens nog even voordat Deadpool 2 daadwerkelijk in de bioscopen te zien is; de film gaat pas in maart 2018 in première.

Logan is de tiende X-Man-film, en het laatste deel waarin Hugh Jackman te zien is als superheld Wolverine. De ongebruikelijk grimmige sequel kreeg lovende recensies en verbrak de afgelopen week overal records. Ook in Nederland had Logan het beste openingsweekeinde van alle X-Men-films tot nu toe. Logan draait in 127 bioscopen.