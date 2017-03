Gerard Ekdom lanceert YouTube-kanaal

AMSTERDAM - In navolging van vele andere BN’ers lanceert ook Gerard Ekdom zijn eigen YouTube-kanaal. De radiodj kondigde woensdag aan dat ‘Het Ekdomein’ vrijdag online gaat.

Door ANP - 8-3-2017, 16:40 (Update 8-3-2017, 16:40)

“Tof nieuws!”, kondigde Gerard aan op Facebook. Op zijn YouTube-kanaal verschenen woensdag de eerste teasers van Ekdoms platenkast, de serie die Gerard voor Het Ekdomein maakt. Daarin gaat hij elke week langs bij BN’ers om over hun muziekkeuze te praten.

Art Rooijakkers is de eerste die een boekje opendoet over zijn favoriete en minst favoriete platen. De Wie is de mol?-presentator is ook de eerste die een playbackoptreden verzorgt met Gerard, een vast onderdeel van Ekdoms platenkast.