Doutzen en Lara naakt in jubileumeditie Vogue

ANP Doutzen en Lara naakt in jubileumeditie Vogue

AMSTERDAM - Voor het vijfjarig bestaan van de Nederlandse Vogue zijn Doutzen Kroes en Lara Stone uit de kleren gegaan. De Nederlandse topmodellen werden naakt en in intieme poses gefotografeerd door topfotograaf Mario Testino. De jubileumeditie, die een oranje cover heeft, werd woensdag in Amsterdam gepresenteerd en ligt vanaf donderdag in de winkel.

Door ANP - 8-3-2017, 15:39 (Update 8-3-2017, 15:39)

Testino maakte de fotoserie Dutch Love als ode aan Nederland, waar - zo zegt hij "schoonheid in overvloed aanwezig is". Eerder zei hij in Vogue over de fotoshoot: "Ik heb Lara naakt samen met Doutzen gefotografeerd. Lara heeft geweldige borsten en Doutzen een geweldige kont, perfect samen. En over het zoenen met elkaar deden ze niet moeilijk."

Sinds de start in maart 2012 is Vogue naar eigen zeggen uitgegroeid tot het succesvolste modetijdschrift van Nederland. Het blad komt maandelijks uit in een oplage van 65.000. De website Vogue.nl trekt 450.000 unieke bezoekers per maand.