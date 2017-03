Smeets belooft rock niet te verloochenen

ANP Smeets belooft rock niet te verloochenen

AMSTERDAM - Jan Smeets belooft met zijn hand op zijn hart de rockmuziek nooit te zullen verloochenen op zijn festival. Dat stelde de Pinkpop-baas woensdag na een kritische vraag van een fan over het programma van de 48e editie van het driedaagse festival.

Door ANP - 8-3-2017, 14:09 (Update 8-3-2017, 14:09)

Smeets presenteerde woensdag in Paradiso in Amsterdam het grootste deel van de line-up. Een kritische fan vroeg 'mister Pinkpop' na afloop of het een bewuste keuze is om minder rockbands te programmeren dan tijdens eerdere edities. Smeets beloofde dat minder rock niet een nieuwe lijn is voor het festival, maar dat het dit jaar nu eenmaal zo uitpakt.

Voor volgend jaar belooft hij beterschap voor de rockfans. "Ik moet oppassen wat ik zeg, want straks gaat het weer mis. Maar ik heb al een paar hele mooie opties voor volgend jaar voorbij zien komen." De festivalbaas hintte eerder op de komst van rockband Foo Fighters naar de 48e editie van Pinkpop, maar kon dat uiteindelijk niet waarmaken.