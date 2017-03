Guus Meeuwis op Pinkpop-maandag

ANP Guus Meeuwis op Pinkpop-maandag

AMSTERDAM - Guus Meeuwis heeft een plekje veroverd op het hoofdpodium van Pinkpop. De zanger staat op het programma van de Pinkpop-maandag. De bekendmaking werd woensdag in Paradiso niet door iedereen enthousiast ontvangen.

Door ANP - 8-3-2017, 13:35 (Update 8-3-2017, 13:35)

Er was nogal wat boe-geroep te horen vanuit de zaal toen de naam van Meeuwis werd aangekondigd. Festivaldirecteur Jan Smeets liet meteen weten zich daar niet zoveel van aan te trekken. "We zijn er al tien jaar mee bezig om Guus op Pinkpop te krijgen. Na het succes van Doe Maar vorig jaar wist ik dat het zou kunnen. Guus is er klaar voor. Dat vinden mensen leuk, en anderen niet."

Naast de Nederlandse zanger staan op maandag 5 juni onder anderen Live, Seasick Steve, Liam Gallagher, Passenger, Biffy Clyro, Rag'n'Bone Man, Machine Gun Kelly, Mø, Fat Freddy's Drop, JP Cooper en Midas op het podium in Landgraaf. De komst van Kings of Leon en System of a Down naar het festival op Pinkstermaandag was al bekend.