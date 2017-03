Sean Paul en Imagine Dragons op Pinkpop

AMSTERDAM - Sean Paul en Imagine Dragons staan dit jaar op het podium in Landgraaf tijdens de Pinkpop-zondag. Green Day was al aangekondigd als afsluiter van de tweede dag van de 48e editie van het popfestival.

Door ANP - 8-3-2017, 13:20 (Update 8-3-2017, 13:20)

Verder staan op zondag 4 juni onder anderen My Baby, The Charm The Fury, Broederliefde, Birdy, Rancid, James Arthur, Anne-Marie, Clean Bandit, Sum 41, Kodaline en Gavin James op de line-up.

In Amsterdam wordt woensdagmiddag het complete affiche voor Pinkpop bekendgemaakt.