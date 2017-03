Patty Brard opent eigen winkel op Ibiza

AMSTERDAM - Patty Brard bereidt zich alvast voor op het naderende einde van haar televisiecarrière. De presentatrice is van plan op Ibiza een eigen winkel te openen, zo onthult ze in haar column in Weekend.

Door ANP - 8-3-2017, 11:49 (Update 8-3-2017, 11:49)

Het contract van Patty bij SBS loopt in september af. "En laten we eerlijk wezen, als vrouw van 61 heb ik natuurlijk een bak ervaring, maar volgens sommigen is het frisse en fruitige er natuurlijk allang vanaf! En maat 36 blijkt toch altijd belangrijker dan ervaring en bagage", aldus de presentatrice. "De kans dat dat contract nog verlengd wordt, is daarom niet echt groot."

"Nou wil ik niet op de zaken vooruitlopen, maar ik ben een vrouw die veel heeft meegemaakt en daardoor ben ik iemand geworden die de touwtjes graag strak in handen houdt", vervolgt Patty. "Ik heb bovendien een hekel aan geraniums, dus om daar nu al achter te gaan zitten, behoort niet tot de opties."

Online serie

Patty realiseert zich dondersgoed dat het 'op een dag' gewoon ophoudt wat betreft haar televisiecarrière. Daarom heeft ze naar aanleiding van het succes van haar corrigerend-ondergoedlijn bedacht om een eigen winkel te openen: By Patty. Op internet komt een onlineserie over de ontwikkelingen rond haar zaak.

"Waar en in welke vorm de winkel er komt, houd ik nog even geheim, want er komt online een serie hoe dit geheel tot stand gaat komen. Een soort Ik Vertrek, maar dan online. Het is nog helemaal niet gezegd dat ik hier wegga hoor, ik zou heel graag nog een paar seizoenen Shownieuws willen doen. Maar ja, ik vind wel: een slimme meid is op haar toekomst voorbereid!"