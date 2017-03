Milow en Hooverphonic in Amsterdamse Bos

AMSTERDAM - Milow en Hooverphonic zijn de eerste namen die deze zomer optreden tijdens Live At, de serie intieme openluchtconcerten in het Amsterdamse Bostheater. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt. Beide Belgische acts speelden al tijdens eerdere edities van Live At.

Door ANP - 8-3-2017, 10:22 (Update 8-3-2017, 10:22)

Hooverphonic is op 27 augustus te zien met orkest en Milow geeft op 3 september een optreden. De rest van het programma wordt later aangekondigd. De kaartverkoop voor de eerste twee shows begint vrijdag.