Festival A Day at the Park stopt ermee

ANP Festival A Day at the Park stopt ermee

AMSTERDAM - Het Amsterdamse festival A Day at the Park wordt dit jaar voor de tiende en laatste keer gehouden. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt.

Door ANP - 8-3-2017, 9:24 (Update 8-3-2017, 9:24)

Tijdens de 'final edition' op 15 juli treden in ieder geval dj's Roog en Erick E. op. De twee zijn al sinds de start van A Day at the Park in 2008 van de partij. De rest van de programmering wordt later bekendgemaakt.

A Day at the Park vindt opnieuw plaats in het Amsterdamse Bos. Tickets zijn vanaf vrijdag te koop.