ANP Sandra rekende niet op Wat vindt Nederland?

AMSTERDAM - Sandra Schuurhof had niet gedacht dat ze weer zou terugkeren in het programma Wat vindt Nederland?, dat donderdagavond een doorstart beleeft op SBS6. De presentatrice is het enige bekende gezicht. "Alles zit in een fris jasje, behalve ik", zegt ze woensdag in De Telegraaf.

Door ANP - 8-3-2017, 7:49 (Update 8-3-2017, 7:49)

"Ik had in de wandelgangen gehoord dat het terug op tv zou komen, met allemaal nieuwe mensen. Bij RTL was ik het laatste seizoen al weg, daar was ik al vervangen. Dat ik nu werd gevraagd, daar had ik niet op gerekend", aldus Sandra.

Wat vindt Nederland? werd bij RTL door Jack Spijkerman gepresenteerd, Winston Gerschtanowitz is bij SBS zijn vervanger. "Hij is heel ad rem. We hebben met z’n allen al een soort doorloop gedaan en enorm gelachen. Met Winston heb ik al jaren aan de desk bij Boulevard gezeten en is het heel leuk nu weer samen te werken."

Aan het format zelf is niet veel veranderd. "Het programma is in principe succesvol gebleken, dan ga je niet te veel rommelen aan de formule", vindt Sandra. "Het hangt, net als toen, aan de actualiteit."