Ice-T: Trumpaflevering was moeite niet waard

NEW YORK - De aflevering van Law & Order: Special Victims Unit die losjes gebaseerd was op de politieke campagne van Donald Trump, was het vertonen niet waard. Dat zegt Ice-T, één van de acteurs van de serie. In een interview met Vanity Fair noemt de rapper de episode "niet ons beste werk".

Door ANP - 8-3-2017, 6:25 (Update 8-3-2017, 6:25)

Aflevering Unstoppable, over een zakenman die een gooi doet naar het presidentschap maar tijdens zijn campagne wordt geconfronteerd met beschuldigingen van seksuele intimidatie, zou eigenlijk afgelopen oktober worden uitgezonden. De uitzending werd echter meerdere malen uitgesteld en kwam uiteindelijk nooit op de buis.

Volgens Ice-T, die in de serie detective Fin Tutuola speelt, werd de aflevering opgenomen voor de ernstigere beschuldigingen aan het adres van Donald Trump tijdens diens presidentiële race aan het licht kwamen. Hij denkt dat zender NBC het te plat vond met een uitzending te komen waarin iets soortgelijks gebeurde. "Law & Order wil dicht op de echte wereld zitten, maar niet te dicht", aldus de acteur. "En nu is het te oud. Ik denk dat ze het hebben weggegooid. Of misschien verbrand."

De muzikant ziet er dan ook geen probleem in de ontknoping van de aflevering te onthullen. "Hij had het helemaal niet gedaan. Zijn campagneleider probeerde hem erin te luizen, omdat hij wist dat die man vreselijk zou zijn voor Amerika."