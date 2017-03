Sterren voeren weer speech uit Clueless op

LOS ANGELES - Het verscherpte immigratiebeleid van de Amerikaanse president Donald Trump heeft een speech uit de film Clueless weer op de kaart gezet. Magazine W strikte opnieuw vier acteurs om de toespraak voor te dragen.

Door ANP - 8-3-2017, 5:37 (Update 8-3-2017, 5:37)

Andrew Garfield, Adam Driver, Lucas Hedges en Alden Ehrenreich doen in de clip alsof ze auditie doen voor de rol van Cher, een ietwat oppervlakkige tiener uit Beverly Hills met goede bedoelingen. Dat personage, in de film uit 1995 gespeeld door Alicia Silverstone, geeft in Clueless onder andere een speech over immigranten uit Haïti, waarin ze hen vergelijkt met mensen die zich niet aanmelden voor een feestje, maar toch komen.

Het filmpje werd geplaatst op de dag dat de Amerikaanse overheid de herinvoering van een immigratieban aankondigde. W plaatst rond de start van de eerste ban in januari al een filmpje waarin Bradley Cooper, Jake Gyllenhaal, Seth Rogen en Paul Dano de tekst voordroegen.

In de speech vertelt Cher dat ze op een feestje baalde van de extra gasten, maar erachter kwam dat ze door het eten even anders te verdelen, genoeg had voor iedereen. "Dus als de overheid gewoon even de keuken ingaat en de boel wat herorganiseert, dan kunnen we zeker feesten met de Haïtianen", aldus de tiener, die daaraan toevoegt dat "er geen RSVP staat op het Vrijheidsbeeld."