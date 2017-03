Podcast over verdwenen Richard Simmons is hit

LOS ANGELES - De podcast waarin de 'vermissing' van fitnessgoeroe Richard Simmons wordt besproken, is een hit in de VS. De eerste drie afleveringen van Missing Richard Simmons staan alledrie in de top tien van iTunes, de meest recente prijkt bovenaan de lijst.

Door ANP - 8-3-2017, 4:16 (Update 8-3-2017, 4:16)

Richard was in de jaren 80 en 90 met zijn excentrieke verschijning een graag geziene gast in de media. Hij bracht een serie fitnessvideo's op de markt en gaf in Los Angeles een populaire training, Slimmons. In februari van 2014 kwam hij niet opdagen bij een van zijn lessen, en sindsdien heeft bijna niemand hem meer gezien.

De presentator van de podcast is een oude vriend van de fitnessgoeroe, en spreekt in de show met verschillende mensen over de 'verdwijning' van de ster. Ook probeert hij daarin Richard op te sporen. Hij bezoekt onder meer het huis van de verdwenen ster, maar wordt weggestuurd door de huishoudster.

Geruchten

Er gaan veel wilde verhalen rond over het teruggetrokken bestaan van de flamboyante sportman. New York Daily News mailde vorig jaar dat hij door zijn huishoudster, broer en manager wordt vastgehouden in zijn villa. Richard stuurde daarop een ingesproken boodschap naar de Today Show waarin hij die geruchten ontkent. Van de zomer meldde hij op Facebook dat het na een recent ziekenhuisbezoek goed met hem ging, en ontkende hij het gerucht dat hij bezig is met een transformatie tot vrouw.

De woordvoerder van Richard reageerde maandag op de populaire podcast. "We hebben hier niet aan meegewerkt. De waarheid is dat het goed gaat met Richard en dat hij van zijn leven buiten de spotlight geniet."