Alicia Keys schreef hit na dood Aaliyah

LOS ANGELES - Het nummer If I Ain't Got You van Alicia Keys heeft voor de zangeres een speciale betekenis. Tegenover Billboard vertelt ze dat ze het liedje schreef nadat ze had gehoord dat r&b-zangeres Aaliyah was omgekomen in de zomer van 2001.

8-3-2017

"Ik zat zelf in een vliegtuig toen het nieuws van haar overlijden bekend werd. De wetenschap dat zij omgekomen was bij een vliegtuigongeluk, bracht het gevoel naar boven dat op de belangrijke momenten niets anders ertoe doet dan de mensen waar je van houdt." Het nummer kwam ruim twee jaar later, in februari van 2002 uit. If I Ain't Got You werd een grote hit en won een Grammy.

Aaliyah was al tien jaar professioneel muzikant toen ze op 22-jarige leeftijd omkwam bij een vliegtuigcrash in de Bahama's. De zangeres, onder meer bekend van het nummer Try Again van de soundtrack van film Romeo Must Die, verkocht tijdens en na haar leven wereldwijd zo'n 30 miljoen platen.