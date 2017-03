Courtney Love houdt vol dat Brando opa was

ANP Courtney Love houdt vol dat Brando opa was

NEW YORK - Alhoewel haar grootmoeder vorige week overleed zonder uitsluitsel te geven, is Courtney Love er nog altijd van overtuigd dat Marlon Brando haar opa was.

Door ANP - 8-3-2017, 3:04 (Update 8-3-2017, 3:04)

Volgens de New York Post schreef Courtney dinsdag in een post op Facebook die later werd verwijderd: "Tot aan haar graf wilde ze mij en mijn broers en zussen niet vertellen wie opa was. Maar ik hou het op Brando. Het is erg waarschijnlijk." Een aantal jaar geleden liet de zangeres al eens in een interview weten: "Als je ziet hoe ik er voor mijn eerste plastische chirurgie uitzag, dan lijk ik wel op Brando."

De weduwe van Kurt Cobain baseert haar conclusie op het feit dat de acteur en haar oma, schrijfster Paula Fox, in 1943 een huis deelden. In die periode werd Courtney's moeder Linda verwekt. In de post zou de Love-frontvrouw ook hebben geschreven dat ze ooit Warren Beatty heeft verzocht de vraag bij Marlon Brando zelf neer te leggen. Het resultaat van dat gesprek bewaart ze naar eigen zeggen voor haar memoires.

Courtney had geen goede band met haar oma. De schrijfster vergeleek een ontmoeting met haar kleindochter ooit als een bezoekje van de duivel.