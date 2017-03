'Vechtscheiding' Scarlett Johansson van start

ANP 'Vechtscheiding' Scarlett Johansson van start

LOS ANGELES - De breuk tussen Scarlett Johansson en Romain Dauriac zal waarschijnlijk uitlopen op een vechtscheiding. Dat voorspelt de advocaat van Romain tegenover de New York Post.

Door ANP - 8-3-2017, 1:51 (Update 8-3-2017, 1:51)

Scarlett diende dinsdag de echtscheidingspapieren in bij de rechtbank. Het stel maakte eind januari bekend uit elkaar te gaan. Nu de scheiding in gang is gezet, moet ook de voogdijregeling voor hun tweejarige dochter Rose vastgesteld worden. Volgens de advocaat wil Romain met het meisje verhuizen naar zijn thuisland Frankrijk. "Mevrouw Johansson reist veel rond. Het wordt een interessant proces."

Volgens een andere bron van de krant zouden Scarlett en Romain al ruzie hebben over de tijdelijke, informele voogdijregeling die ze troffen. Die zou volgens de Fransman te veel afhangen van het drukke werkschema van de actrice, die vaak opnames heeft op locatie.