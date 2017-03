Neil Armstrong-film komt in najaar 2018 uit

LOS ANGELES - De biografische film First Man, waarin acteur Ryan Gosling de rol van astronaut Neil Armstrong speelt, wordt op 12 oktober 2018 uitgebracht in de bioscopen. Dit heeft filmstudio Universal dinsdag bekendgemaakt.

7-3-2017

De regie van de film is in handen van Damien Chazelle, die eerder met Ryan Gosling werkte voor de film La La Land. Chazelle won vorige week zondag voor La La Land een Oscar voor beste regie.

De film First man is gebaseerd op de gelijknamige biografie First Man: The Life Of Neil A. Armstrong van James Hansen. Het boek gaat over de missie van de NASA om een man naar de maan te sturen. Het boek focust op de jaren 1961 tot aan 1969, het jaar waarin Armstrong als eerste mens voet aan de maan zette. Armstrong overleed in 2012 op 82-jarige leeftijd.