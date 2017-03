The Night Manager krijgt tweede seizoen

LONDEN - De miniserie The Night Manager krijgt een tweede seizoen. Dit meldt de BBC, die het eerste seizoen vorig jaar uitzond. The Night Manager, met Tom Hiddleston in de hoofdrol, is momenteel op vrijdagavonden te zien op NPO 1. AVROTROS trekt ruim een miljoen kijkers met de aangekochte afleveringen.

Door ANP - 7-3-2017, 18:20 (Update 7-3-2017, 18:20)

De Brits-Amerikaanse serie is gebaseerd op de gelijknamige spionageroman van auteur John le Carré. Le Carré werd genomineerd voor een Emmy Award voor deze serie. De hoofdrolspelers Hiddleston, Hugh Lauri en Oliva Colman wonnen een Golden Globe voor hun rol in de serie.

Het boek werd meer dan twintig jaar geleden geschreven, maar kent geen tweede deel. Regisseur Susanne Bier zei dinsdag op een conferentie in Jeruzalem dat een vervolg in de maak is. ''We willen allemaal graag een tweede seizoen maken, maar wat we beslist willen voorkomen is dat we het niveau van het eerste seizoen niet halen. Dat zou een slecht idee zijn", zei de regisseur.