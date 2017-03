'Robin Thicke en ex werken aan schikking'

LOS ANGELES - Robin Thicke en zijn ex Paula Patton staan op het punt een schikking te treffen en daarmee een punt te zetten achter de voogdij-oorlog die ze voeren. Bronnen van TMZ beweren dat Robin en Paula momenteel de details uitwerken van een nieuwe zorgregeling voor hun zesjarige zoontje Julian.

De Blurred Lines-zanger mag momenteel beperkt zijn zoon zien, drie keer per week een paar uur en alleen onder toezicht van een door de rechtbank benoemde waarnemer. Robin werd door zijn ex Paula beschuldigd van kindermishandeling. De zanger ontkent dit in alle toonaarden.

Robin en Paula zouden maandag bij de rechtbank verschijnen om hun juridische geschil voort te zetten, maar deze zaak ging niet door.