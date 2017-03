Patrick Laureij speelt debuutshow al in Carré

AMSTERDAM - Cabaretier Patrick Laureij speelt zijn debuutvoorstelling Dekking Hoog op 24 maart in theater Carré in Amsterdam. Hij doet dit als late-nightvoorstelling nadat Theo Maassen zijn programma Vankwaadtoterger heeft gespeeld. Dat heeft impresariaat Bunker Theaterzaken dinsdag bekendgemaakt.

Door ANP - 7-3-2017, 17:23 (Update 7-3-2017, 17:23)

Het is zeer uitzonderlijk dat een beginnend cabaretier al in Carré te zien is. "In mijn enthousiasme over de elf uitverkochte voorstellingen heb ik een plannetje bedacht”, aldus Maassen. "Is het niet tof om naast de reguliere voorstellingen een late night te organiseren waarin ik een jonge collega presenteer? Ik wist meteen wie: Patrick Laureij. Een groot talent dat nog niet echt ontdekt is door het grote publiek.”

Maassen is zeer lovend over zijn jonge collega. "Ik vind hem erg goed. Hij is grappig, eigenzinnig, puur en bezit een wonderlijke combinatie van stoerheid en kwetsbaarheid. Als je hem kent weet je wat ik bedoel, ken je hem nog niet dan is dit een mooie gelegenheid.”

Laureij won in 2013 het Camaretten Festival en toert momenteel met zijn goed ontvangen debuutprogramma. Eind mei is Laureij drie maal te zien in het voorprogramma van Anouk in de Ziggo Dome. Daarnaast deed de cabaretier onlangs een dubbeltour met collega Daniël Arends.