Boyband B-Brave stopt ermee

AMSTERDAM - De boyband B-Brave houdt op te bestaan. Dat heeft de groep dinsdag bekendgemaakt. In een korte verklaring op Facebook stelt de formatie “gezamenlijk te hebben besloten te stoppen”. Een concrete reden geeft de groep niet.

Door ANP - 7-3-2017, 16:42 (Update 7-3-2017, 16:45)

"Het is een ongelooflijke reis geweest en we zijn ontzettend trots op hoe ver we het hebben geschopt als Nederlandse boyband”, stellen de vijf zangers. "Dit hadden we nooit voor elkaar kunnen krijgen zonder de liefde, steun en toewijding van onze fans. Woorden kunnen niet uitdrukken hoe dankbaar we zijn voor alle herinneringen en dit zal altijd een belangrijke plek in ons hart houden.”

B-Brave belooft nog één groot afscheidsconcert te geven. Hier wordt vrijdag meer over bekendgemaakt. B-Brave werd in 2013 opgericht en bestond uit vijf jongens die eerder ervaring op haddden gedaan in musicals als Ciske de Rat en Tarzan. De formatie tekende vrij snel na de oprichting een contract bij Sony Music.

Het is onduidelijk wat Kaj van der Voort, Samuel Leijten, Cassius Verbond, Dioni Jurado-Gomez en Jai Wowor nu gaan doen.