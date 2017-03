Unieke West Side Story in Maastricht

MAASTRICHT - Filmproducent Metro-Goldwyn-Mayer Studios (MGM) en de erfgenamen van componist Leonard Bernstein hebben Theater aan het Vrijthof en de philharmonie zuidnederland in Maastricht goedkeuring verleend om van de zomer, in de open lucht op het Vrijthof in de Limburgse hoofdstad, de musicalfilm West Side Story te vertonen en zelf van de muziek te voorzien.

Alleen de originele stempartijen zijn te horen, de philharmonie doet de rest, aldus het theater. De aanleiding van het eenmalige evenement op 10 juli is het zilveren jubileum van het orkest. De philharmonie zuidnederland speelt onder leiding van dirigent Wayne Marshall.

Getoond wordt, op verschillende schermen, een volledig gerestaureerde en gedigitaliseerde versie van de legendarische film uit 1961. Dat dat nu in de openlucht gebeurt, is uniek. De film werd al eerder door eigentijdse orkesten van muziek voorzien, maar dat gebeurde binnen, in de Carnegie Hall in New York en de Royal Albert Hall in Londen. Op het Vrijthof kan 12.000 man terecht.

MGM en de erven-Bernstein zijn verenigd in met West Side Story® Associates.