ANP George Michael stierf een natuurlijke dood

LONDEN - George Michael is een natuurlijke dood gestorven als gevolg van hart- en leverproblemen. Dat staat in een statement van de lijkschouwer die dinsdag door Britse media is verspreid. Daarmee is het onderzoek naar zijn dood eindelijk afgesloten.

Door ANP - 7-3-2017, 14:15 (Update 7-3-2017, 14:15)

De 53-jarige zanger werd op Eerste Kerstdag dood gevonden in zijn woning. De afgelopen maanden werd aanvullend onderzoek gedaan naar de oorzaak. Toxicologisch onderzoek leverde geen resultaten op over mogelijk fatale hoeveelheden verdovende middelen in zijn lichaam. De geruchten gingen dat Michael in zijn laatste weken weer zou zijn teruggevallen in een oude drugsverslaving.

De dood van Michael werd door de politie niet gezien als verdacht. Toch werd er volop over zijn overlijden gespeculeerd omdat de resultaten van het onderzoek zo lang duurden. Het lichaam van de zanger kon daardoor nog steeds niet worden begraven.

Kort na de dood van Michael stelde zijn manager Michael Lippman al dat de zanger vermoedelijk was overleden aan hartfalen. Volgens hem werd hij 'vredig' in bed gevonden.