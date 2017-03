Beterschapswensen sterken Nicolette Kluijver

AMSTERDAM - Nicolette Kluijver heeft iedereen die haar de afgelopen twee weken een hart onder de riem heeft gestoken bedankt voor de overweldigende steun. "Dank voor alle lieve berichten. Ik heb veel steun aan jullie gehad", schrijft de presentatrice dinsdag op Instagram.

Door ANP - 7-3-2017, 13:36 (Update 7-3-2017, 13:36)

Nicolette, bij wie een voorstadium van longkanker is geconstateerd, gelooft in een goede afloop. "Ik heb geweldige artsen waar ik het volste vertrouwen in heb! #iwillrockthis #illbeback"

Vorige week werd al bekend dat bij Nicolette geen uitzaaiingen zijn ontdekt. Haar tv-collega Dennis Weening stelde dat ze komend seizoen waarschijnlijk gewoon in Expeditie Robinson is te zien. Voorlopig is de presentatrice nog uit de running.