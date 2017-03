Nat pak voor Kim-Lian van der Meij

ANP Nat pak voor Kim-Lian van der Meij

AMSTERDAM - Een poging om zelf het hindernisparcours van Ninja Warrior af te leggen, heeft Kim-Lian van der Meij een nat pak bezorgd. De presentatrice kukelde na een aardig begin in het water, zo blijkt uit de beelden die door SBS online zijn gezet.

Door ANP - 7-3-2017, 12:04 (Update 7-3-2017, 12:04)

"Ik zit al zeven weken naar de deelnemers te kijken, die hier het uiterste uit zichzelf halen. Nu ga ik het gewoon doen", zegt Kim-Lian vlak voor haar poging. De video is geschoten door haar collega-presentator Dennis van der Geest.

Ninja Warrior is vanaf donderdag op SBS6 te zien. Het programma is al jaren een succes over de grens en nu voor het eerst in Nederland te zien. Deelnemers moeten als ware 'ninja's' een ingewikkeld hindernisparcours afleggen. Internationaal zijn nog slechts tien deelnemers er in geslaagd de baan volledig af te maken.